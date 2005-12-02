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Статьи о российских организациях О вкладах (депозитах) Сбербанка России 02.12.05 03:01

Краткий анализ условий вкладов (депозитов) для физических лиц в Сбербанке России.



По привлечению денежных средств населения в депозиты устойчивое лидерство в России за Сбербанком. Размер депозитов Сбербанка почти двукратно превышает размеры депозитов остальных крупных банков России, на что влияют различные факторы. Конечно тут сказывается государственная поддержка Сбербанка, без которой банку было бы меньшее доверие у населения. Депозиты (вклады) физических лиц ведущих банков страны составляют приблизительно:



№№ Коммерческий банк Размер 1. Сбербанк России 1308291 т.р. 2. Внешторгбанк 71694 т.р. 3. Банк Москвы 49844 т.р. 4. Газпромбанк 37267 т.р. 5. Росбанк 36458 т.р.



Расширяя спектор банковских услуг, банки предлагают все новые и новые виды вкладов (депозитов) с различными меняющимися условиями. Можно выбрать вид депозита с учетом своих пожеланий.

Сегодня Сбербанк России предлагает вкладчикам 12 видов (с 22 условиями) рублевых вкладов и по 5 видов (с 20 условиями) валютных вкладов (долларовых и евро).

Анализируя вклады Сбербанка России можно обратить внимание на следующее: устанавливая процентные ставки по вкладам, Сбербанк всегда привязывает ее величину к сроку вложения. Так, например, процентная ставка вклада “до востребования” 0,1%, а процентная ставка вклада “пенсионный депозит Сбербанка России” на 2 года – 10%;

сумма вклада также привязана к величине процентной ставки. Так, например, ”пополняемый депозит Сбербанка России” (на 1 год и 1 месяц) суммой от 1 до 100 т.р. принимается под 8,5% годовых, а этот же вклад суммой 500 т.р. и выше уже под 9,5%;

из иностранной валюты принимаются во вклады только доллары или евро;

курс валюты по выше обозначенным валютам (валютные вклады) так же увязан с процентами. Если происходит резкое изменение курса валюты, пересматриваются и проценты в сторону уменьшения или увеличения;

процентные ставки планируются ниже уровня инфляции, что со временем обесценивает вклады. Так, например, уровень инфляции за 2005 год составил 11%, самая высокая процентная ставка по рублевым вкладам Сбербанка составила 10% (это только 2 вклада из 21);

процентные ставки по вкладам Сбербанка всегда ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России. При ставке рефинансирования – 12%, самая высокая процентная ставка по рублевым вкладам составляет – 10%, по валютным – 7,5%.



В соответствии со Статьей 217/27 раздела УШ Налогового кодекса РФ доходы в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, не облагаются налогом в пределах: по рублевым вкладам в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ;

по вкладам в иностранной валюте - не превышая 9 процентов годовых!

Процентные ставки по валютным и рублевым вкладам Сбербанка России всегда ниже ставок, оговоренных Налоговым кодексом, что выгодно и удобно только банку.

Действующие на 01.01.2006 года процентные ставки рублевых вкладов выглядят так:



Вид вклада Срок вклада, пролонгация Сумма первоначального взноса и доп.взносов Примечание Годовой % До востребования Сбербанка России любой Не менее 10 руб. Доп. Взносы не ограничены 0,1 % Универсальный Сбербанка России 5 лет пролонгация неоднократная Не менее 10 руб. Доп. Взносы не ограничены Неснижаемый остаток 10 руб. 1% Зарплатный Сбербанка России 5 лет пролонгация неоднократная Не менее 10 руб. Доп. Взносы не ограничены Неснижаемый остаток 10 руб. 1% Компенсационный 2 месяца пролонгация неоднократная Сумма компенсации. Доп. взносы не принимаются. 10 % Молодежный Сбербанка России 3 месяца и 1 день пролонгация неоднократная Не менее 50 рублей. Доп. взносы не менее 10 руб. Вклад открывается с 14 лет до 23 лет 6% Накопительный Сбербанка России 2 года пролонгация 1 раз (доп. взносы в 1 году) Не менее 10 т.р. Доп. не менее 5 т.р. При досрочном расторжении договора % ставка меняется. 8,5% Пенсионный депозит Сбербанка России 3 м-ца+1 день, 6 м-в,2 года, пролонгация неоднократная Не менее 1000 руб. Доп. взносы и расходные операции не производятся По пенсионному удостоверению 6%, 8%, 10% Срочный пенсионный Сбербанка России 1год+1месяц,2 года. Пролонгации 1 раз Не менее 300руб. Доп. Взнос не менее 300 руб. При досрочном расторжении договора % ставка меняется. 9%, 9,5% Пенсионный плюс Сбербанка России 3 года, пролонгация неоднократная Не менее 1 рубля. Не снижаемый остаток 1 руб. 4%

Депозит Сбербанка России 1 месяц+1 день,3 м-ца+1 день, 6 месяцев, пролонгация неоднократная Не менее 1000 руб. Доп. взносы и расходные операции не производятся 4%, 5%, 6% Особый Сбербанка России 2 года пролонгация 1 раз Неснижаемый остаток-30т.р. ,100т.р.,500т.р.,1млн.р., Доп. взносы не менее 5т.р. При досрочном расторжении договора % ставка меняется. 6,75%, 7%, 7,25%, 7,5% Пополняемый депозит Сбербанка России 1год+1месяц, Пролонгации 1 раз От 1 до 100т.р., от 100 до 500т.р., от 500 и выше. Доп. Взносы не менее 1 тыс. руб. При досрочном расторжении договора % ставка меняется. 8,5%, 9%, 9,5%







Несмотря на разнообразие видов вкладов (депозитов), и условий их размещения, Сбербанк России не предлагает малообеспеченной части населения накопительные вклады с приемлемыми условиями.

Нет ни одного депозита, в котором бы объединялись следующие условия: процентная ставка по депозитам более 1% годовых.

наличие первоначального взноса

неснижаемый остаток и расходные операции

дополнительные взносы

Людям с небольшими доходами сложно выделить из зарплаты достаточную сумму денег для покупки вещей стоимостью более 5000-10000 тыс. руб., но не сложно ежемесячно откладывать небольшие суммы. А частые переоформления вкладов, по которым более-менее высокая процентная ставка, связанные с пополнением вклада - утомительная процедура. Делать пополнение вклада можно с наименьшим интервалом в 3 месяца (депозит на 3 месяца) – что нерационально.

Учитывая возрастающую конкуренцию со стороны молодых коммерческих банков, появляется надежда на то, что Сберегательный банк России продолжит работу над улучшением условий привлечения депозитов.



Источник: Банкирша.ком





