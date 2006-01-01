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Статьи о российских организациях Все о денежных переводах “Вестерн Юнион” (Western Union) 01.11.05 09:00

Как перевести деньги в другой город/страну



В век скоростей, очень актуально быстро и надежно осуществлять денежные переводы в любую точку планеты. С этой задачей отлично справляется Международная система денежных переводов "Вестерн Юнион" (Western Union), которая функционирует на рынке денежных переводов с 1871 года, то есть существует более ста тридцати лет. Американская компания “Вестерн Юнион” (Western Union) переводы денег осуществляет по своей уникальной всемирной компьютерной сети с использованием новейших электронных технологий.



Международная система денежных переводов "Вестерн Юнион" (Western Union) позволяет быстро и просто отправлять и получать деньги в 195 странах мира, в которых расположено более 225000 пунктов обслуживания.



На сайте www.bankirsha.com я уже писала статьи о денежных переводах, осуществляемых через Сбербанк России и Почту России. А сейчас разговор пойдет о денежных переводах "Вестерн Юнион". Для улучшения сервисного обслуживания своих клиентов, многие Российские банки используют эту систему денежных переводов (Western Union). Приведу отдельные банки, которые работают через "Вестерн Юнион" (Western Union): «МДМ-Банк», Абсолют Банк, Балтинвестбанк, Проминвестбанк, Омскпромстройбанк (Инвестсбербанк), Вятка Банк, Омск Банк и т.д.



Денежные переводы “Вестерн Юнион” (Western Union) обеспечивают 3 условия:

Скорость перевода денег. Денежный перевод осуществляется за считанные минуты, на любое расстояние. Получить денежный перевод всего через несколько минут после его отправления, это на грани фантастики. Правда, при этом необходимо учитывать расписание работы пункта выдачи денег и разницу во времени между часовыми поясами.



Надежность перевода денег. Каждый денежный перевод “Вестерн Юнион” защищается надежной системой безопасности, которая гарантирует получение денег только указанному в переводе лицу. Денежный перевод сопровождается контрольным номером.



защищается надежной системой безопасности, которая гарантирует получение денег только указанному в переводе лицу. Денежный перевод сопровождается контрольным номером. Удобство перевода денег. Для осуществления денежного перевода “Вестерн Юнион” (Western Union) отправителю и получателю не нужно открывать счет в банке. Отправить или получить денежный перевод можно в любом из пунктов обслуживания ”Вестерн Юнион”. Большинство пунктов работает в удобное для клиентов время, в течение всей недели. Правда, в отдельных странах, предоставляются услуги только по выплате денежных переводов.

Как отправить денежный перевод через “Вестерн Юнион”:

прийти в любой пункт обслуживания международной системы денежных переводов "Вестерн Юнион" (Western Union) - это может быть банк, филиал банка или почтовое отделение.



- это может быть банк, филиал банка или почтовое отделение. заполнить бланк "Заявление для отправления денег", указав в нем полное имя получателя денег, страну и город получения перевода;



предъявить документ, удостоверяющий личность;



внести в кассу переводимую сумму и оплатить услугу по действующему тарифу;



получить копию бланка, где будет указан Контрольный Номер Денежного Перевода,



позвонить Вашему получателю и сообщить ему Сумму денежного перевода и Контрольный Номер Денежного Перевода.

Как получить денежный перевод по "Вестерн Юнион" Western Union:

по телефону получить сведения от отправителя о Сумме денежного перевода и Контрольный Номер Денежного Перевода. Кроме того, надо уточнить правильное написание полного имени отправителя денежного перевода и наличие контрольного вопроса, а возможно даже страну отправления (если отправитель перемещается).



прийти в любой пункт обслуживания системы денежных переводов "Вестерн Юнион" (банк или почтовое отделение).



(банк или почтовое отделение). заполнить бланк "Заявление для получения денег", указав в нем полное имя отправителя, сумму перевода, контрольный номер и правильный ответ на контрольный вопрос (если отправитель включил вопрос в перевод), страну, из которой был отправлен денежный перевод;



предъявить документ, удостоверяющий личность;



получить в кассе переведенную Вам сумму и квитанцию. Комиссия за выдачу денежного перевода с получателя денежного перевода не взимается.

Ориентировочные тарифы “Вестерн Юнион”* на отправление денежных переводов за границу (за рубеж):



Сумма денежного перевода,(долл. США) Стоимость денежного перевода в страны

ближнего зарубежья**(долл. США) Стоимость денежного перевода в страны

дальнего зарубежья***(долл. США)

до 100,00 6,00 15,00

100,01…200,00 9,00 22,00

200,01…300,00 14,00 27,00

300,01…400,00 19,00 33,00

400,01…500,00 24,00 38,00

500,01…750,00 29,00 48,00

750,01…1250,00 37,00 60,00

1250,01…1750,00 53,00 80,00

1750,01…2250,00 69,00 95,00

2250,01…2750,00 89,00 110,00

2750,01…3000,00 99,00 120,00

3000,01…3500,00 109,00 140,00



Примечание 1: Для отправляемых сумм в страны ближнего зарубежья и в страны дальнего зарубежья (кроме Китайской Народной Республики) свыше 3500 долларов США в каждом последующем интервале в 500 долларов США к плате за отправление денежного перевода добавляется 20 долларов США.



Ориентировочный тариф Western Union* на отправление денежных переводов по России и из России в Республику Беларусь и Республику Таджикистан:



Сумма денежного перевода по России, руб. Стоимость,

руб. РФ Сумма перевода по России (продолжение), руб. Стоимость,

руб. РФ

до 3000,00 300 66000,01…72000,00 2880

3000,01…6000,00 400 72000,01…78000,00 3120

6000,01…9000,00 525 78000,01…84000,00 3360

9000,01…12000,00 650 84000,01…90000,00 3600

12000,01…16500,00 850 90000,01…96000,00 3840

16500,01…21000,00 1050 96000,01…102000,00 4080

21000,01…25500,00 1250 102000,01…108000,00 4320

25500,01…30000,00 1400 108000,01…114000,00 456 0

30000,01…36000,00 1550 114000,01…120000,00 4800

36000,01…42000,00 1700 120000,01…126000,00 5040

42000,01…48000,00 1920 126000,01…132000,00 5280

48000,01…54000,00 2160 132000,01…138000,00 5520

54000,01…60000,00 2400 138000,01…144000,00 5760*

60000,01…66000,00 2640



Примечание 1: Для отправляемых сумм свыше 144.000,00 рублей в каждом последующем интервале в 6.000,00 рублей к плате за отправление денежного перевода добавляется 240,00 рублей.



* Приведенные тарифы действуют с 2005 года.



** К странам ближнего зарубежья в рамках данных Тарифов относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.



*** К странам дальнего зарубежья в рамках данных Тарифов относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья и Китайской Народной Республики, Гонгконг, Тайвань, Монголию и Макау.



Приведу тарифы для денежных переводов в Китайскую Народную Республику, Гонг Конг, Тайвань, Монголию и Макау по отдельным банкам так:





Сумма денежного перевода

(доллар США) Стоимость, (доллар США) /

МДМ Банк, Вятка Банк, Проминвестбанк Стоимость (доллар США),

Омск Банк

до 500,00 10,00 20,00

500,01…1000,00 10,00 25,00

1000,01…2000,00 10,00 35,00

2000,01…5000,00 10,00 60,00

свыше 5 000,01 10,00 90,00



Независимо от страны, из которой был отправлен денежный перевод, указанная в тарифах плата является базой для расчета вознаграждения Банку за выплату перевода из-за границы.



Надо отметить, что тарифы на денежные переводы “Вестерн Юнион” в отдельных банков могут отличаться от тарифов компании. Так, например, тарифы Омскпромстройбанка за перевод денег в страны ближнего зарубежья выше тарифов Western Union в среднем на 7-11 долларов.



За отдельную плату пункты обслуживания денежных переводов "Вестерн Юнион" (Western Union) могут оказывать и дополнительные услуги:

Доставку чека получателю на дом



Уведомление по телеграфу/телефону



передачу сообщения (вместе с переводом)…

Условия отправления денежных переводов:

Клиент - резидент имеет право отправить перевод в иностранной валюте за границу, в сумме, не превышающей 5000 долларов США.



Перевод денег может быть отправлен Клиентом-резидентом не более одного раза в один операционный день с целью "на текущие расходы" без представления подтверждающих документов.



может быть отправлен Клиентом-резидентом не более одного раза в один операционный день с целью "на текущие расходы" без представления подтверждающих документов. На другие цели в соответствии с действующим законодательством, с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих основание осуществления перевода денег .



. Клиент-нерезидент вправе отправить перевод в пределах суммы, ограниченной максимальной суммой перевода, установленной Системой "Вестерн Юнион".

Возможно, условия отправления и получения денежных переводов будут изменены, так как в ЦБ РФ работает над усовершенствованиями в валютном регулировании.



Банки принимают денежные переводы при предъявлении следующих документов, удостоверяющих личность:

Для граждан Российской Федерации.

Внутренний общегражданский паспорт или документ его заменяющий;



Удостоверение личности офицера или военный билет (для военнослужащих РФ);



Паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

Для иностранных граждан.

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства.

Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;



разрешение на временное проживание;



вид на жительство на территории Российской Федерации.

Ошибки при оформлении денежного перевода могут заблокировать выдачу денежного перевода получателю:

Допущена ошибка при заполнении Ф.И.О. получателя или отправителя денежного перевода.



Допущена ошибка при передаче Контрольного Номера Денежного Перевода



оператор пункта приема денежных переводов перепутал при передаче данных ФИО получателя и отправителя средств.

Прежде чем Вы примете решение осуществлять денежные переводы по системе “Вестерн Юнион” (Western Union), предлагаю ознакомиться на сайте “Банкирша” со статьями о переводе денег через Сбербанк России по системе “Блиц”, переводы Юнистрим (UNIStream), МАНИГРАММА (MoneyGram), АНЕЛИК (Аnelik), МИГОМ (MIGOM), КОНТАКТ (Contact), и о почтовых денежных переводах "КиберДеньги", а выбор банка осуществлять с учетом стоимости данной услуги. Тарифы могут сильно отличаться.



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