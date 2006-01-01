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Статьи о российских организациях Банковские вклады – отдельные моменты управления своими инвестициями 02.11.04 15:02

Деньги в БАНКе любят счёт...



В настоящее время большая часть населения предпочитает хранение своих небольших сбережений доверить банкам. Основные мотивы - обеспечение сохранности, получение доходов, удобства в получении зарплаты и пенсий, накопление для покупок предметов первой необходимости. После изучения предлагаемых банками вашего региона видов депозитов и процентных ставок выбирается банк или банки, с которыми можно заключать договора банковского вклада (депозита).



Депозиты всех банков делятся на: «срочные» и «до востребования». Виды депозитов, сроки хранения вкладов и наличие пролонгаций каждым банком определяется самостоятельно и периодически меняется. Данную информацию можно получить в любом операционном отделе банка. В борьбе за привлечение денежных средств вкладчиков банки предлагают все новые и новые виды банковских вкладов с различными меняющимися условиями и поэтому можно выбрать вид депозита с учетом поставленной цели. Но при всех расхождениях у всех банков просматривается ряд одинаковых тенденций: чем длиннее срок вклада, тем выше процентная ставка;

чем больше сумма, тем больше проценты;

чем выше курс валюты по валютным вкладам, тем выше проценты.

Коммерческие банки очень редко устанавливают проценты по депозитным вкладам выше ставки рефинансирования Центрального банка – что может быть тревожным сигналом для необходимости дополнительного анализа финансового положения банка. В связи с этим вкладчику необходимо помнить, что Статьей 217/27 раздела УШ Налогового кодекса РФ доходы в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории РФ не облагаются налогом в пределах: по рублевым вкладам в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ;

по вкладам в иностранной валюте - не превышая 9 процентов годовых!



Если вы решили доверить свои сбережения на хранение в Коммерческий Банк, то проявите внимательность в течение всего периода хранения вклада. Это значит, что если в условиях договора на депозитный вклад прописаны неоднократные пролонгации, вам необходимо посещать банк в сроки каждой последующей пролонгации, в противном случае вы можете недополучить доход, как это случилось с моим знакомым. Он положил небольшую сумму на 6-ти месячный депозитный вклад с неоднократными пролонгациями в одном из филиалов Сбербанка России и не проверял его в течении двух лет, рассчитывая на то, что деньги работают. В период перед третьей пролонгацией банк принимает решение о закрытии такого вида депозитов. Моего знакомого не уведомляют, хотя в договоре есть телефон и адрес, а молча переносят средства на другой счет с начислением процентной ставки – «до востребования». Хотя поведение банка мягко говоря не совсем корректное, но условия договора не нарушены. Чтобы не терять доход – не ленитесь ходить в банк.



Источник: Банкирша.ком





