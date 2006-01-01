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Статьи о российских организациях Инвестиции. Бизнес. Привлечение инвестиций, привлечение иностранных инвестиций и проблемы привлечения инвестиций. (часть 1) 02.11.04 07:01

А может попробовать доверительное управление? Или всё же нужны инвестиции? Разобраться бы...



Под словом "Инвестиция" каждый из нас очевидно понимаетдолговременное вложение свободного капитала в предприятия и организации из различных отраслей промышленности, инициативные предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Не для кого не секрет, что Инвестиции приносят прибыль как правило через длинный промежуток времени с начала их вложения.



В английском словаре Инвестиция обозначается словом Investion (investment, placement of funds), но более интересным можно назвать перевод исходного слова в латинском словаре: Investire - облачать.



Как правило инвестиции осуществляются в виде сотрудничества . Существует даже специальный термин "Инвестиционное сотрудничество", который обозначает в самом широком смысле международные экономические отношения, целью которых является разумное распределение ресурсов, достижение международными субъектами

более высоких результатов в экономике за счет получения преимуществ разделения труда, обновлении технологической структуры производства и т.д.



Вкладывая денежный или другой капитал в рискованный бизнес инвестор как правило желает оценить Рентабельность инвестиций (эффективность инвестиций). Под этим термином следует понимать критерий эффективности инвестиций, расшифровываемый в виде формулы: чистая прибыль, деленная на объем инвестиций. Не редко рентабельность инвестиций вычисляется как отношение чистой прибыли к сумме акционерного капитала и долгосрочного долга.



Различаются виды инвестиций:



иностранные инвестиции



государственные инвестиции



частные инвестиции



производственные инвестиции



интеллектуальные инвестиции



контролирующие инвестиции



неконтролирующие инвестиции





Раскрывая (мы этого делать сейчас не будем) суть всех перечисленных и не перечисленных видов инвестиций можно написать целый реферат по видам инвестирования (очевидно назывался бы он "Реферат. Виды инвестирования" или "Инвестиции. Реферат.").



В нашей стране (Россия) сложилось мнение, что инвестиции могут быть только зарубежные. Почему так получилось думаю понятно любому здравому человеку. Поэтому сейчас мы рассмотрим несколько основных моментов, которые нужны при поиске иностранных инвесторов.



Во-первых, определимся, кто такой иностранный инвестор? Под словами "Иностранный инвестор" будем понимать далее иностранное физическое или юридическое лицо, правомочное осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего проживания. Очевидно, что к "иностранным инвесторам" могут относиться иностранные государства и международные организации.



Тогда "Заграничные инвестиции" или "Иностранные инвестиции" - долгосрочные вложения частного (банк, инвестиционная компания, предприниматель) или государственного капитала в зарубежные предприятия с целью получения прибыли.



Различают "Прямые иностранные инвестиции" - это те зарубежные инвестиции, настолько крупные, что позволяют инвестору установить эффективный контроль за управлением предприятием и создать у него долговременную заинтересованность в успешном функционировании и развитии этого предприятия. По методике МВФ к "Прямым иностранным инвестициям" относятся иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций.



А теперь перчислим основные вопросы, которые занимают предпренимателей в момент поиска иностранных инвестиций или когда ищут реальные инвестиции:



Договор инвестирования - юридическая сторона инвестиций всегда на первом месте. Никому не хочется пополнить категорию "Обманутые инвесторы"

- юридическая сторона инвестиций всегда на первом месте. Никому не хочется пополнить категорию "Обманутые инвесторы"

Портфельное инвестирование - почему-то в голову приходит аналогия про чиновника и его инвестирование в свой "портфель" или "место".

- почему-то в голову приходит аналогия про чиновника и его инвестирование в свой "портфель" или "место".

Прямые инвестиции - мы уже упоминали о них.

- мы уже упоминали о них.

Оценка инвестиций и Эффективность инвестиций - этот момент больше нужен инвестору, но предварительную оценку должен делать сам предпрениматель.

и - этот момент больше нужен инвестору, но предварительную оценку должен делать сам предпрениматель.

Управление инвестициями - если инвестируете в несколько мест, то вам обязательно нужно разовараться с тем как управлять инвестициями!

- если инвестируете в несколько мест, то вам обязательно нужно разовараться с тем как управлять инвестициями!

Источники инвестиций - где брать инвестиции наверно самый главный вопрос.

- где брать инвестиции наверно самый главный вопрос.

Учет инвестиций - на этом моменте меньше концентрируются, но он не менее важен.





Инвестиции существуют ровно столько, сколько существуют финансы. Поэтому в данной области существуют свои методы ("инвестиции методы"), сформированы методы для анализа инвестиций ("анализ инвестиций"), подробно изучена и прописана структура инвестиций, сущность инвестиций, роль инвестиций в рыночной экономике. Зарубежные экономические школы давно преподают своим студентам законы инвестиции.



Продолжение следует...





