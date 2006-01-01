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Статьи о российских организациях Инвестиции. Бизнес. Привлечение инвестиций, привлечение иностранных инвестиций и проблемы привлечения инвестиций. (часть 2) 02.11.04 08:00

Инвестиционные фонды, инвестиционные компании и привлечение инвестиций в бизнес. Сплошные вопросы...



Продолжаем знакомиться с основами инвестиций. В данной статье мы обратим внимание на следующие термины:

"инвестиционные компании", "инвестиционные фонды", "управляющая компания".



Если давать краткое определение, то Инвестиционная компания - это финансовое или кредитное учреждение, выступающее покупателем, держателем, эмитентом и продавцом ценных бумаг. Данное определение может быть перефразировано, например, так: Инвестиционная компания - компания, оказывающая клиентам брокерские и дополнительные услуги (открытие и обслуживание попечительского счета для хранения ценных бумаг в депозитарии; обеспечение клиента информационно-аналитическими материалами).



Без лишней наукообразности данное определение можно сказать так. Инвестиционная компания - это люди, которые выступают посредниками в опрециях купли/продажи/управлении ценных бумаг. Обратите внимание, что ценные бумаги движутся в двух направлениях по отношению к компании, т.е. инвестиционная компания помогает тем, кто хочет продать свои акции, а также помогает тем, кто хочет на свои свободные финансовые средства купить чьи-то акции или другие ценные бумаги.



Я обратил ваше внимание на данные факт не случайно ибо есть другие игроки инвестиционного рынка, которые функционируют по другим правилам. Например:



Управляющая компания - это компания, которая за определённый процент ("вознаграждение") вкладывает ("инвестирует") в ценные бумаги объединенные в пул средства мелких инвесторов ("вкладчиков") в соответствии с заявленной инвестиционной целью



Инвестиционный фонд - это акционерное общество открытого типа, деятельность которого сводится к привлечению финансовых средств за счет выпуска ("эмиссии") акций и последующему инвестированию этих средств в банковские вклады, ценные бумаги государства и других эмитентов.



Это далеко не полный список, но в нём представлены наиболее известные "игроки". За кадром остался, например, такой вариант: Инвестиционный фонд закрытого типа - инвестиционный фонд, акции которого обычно выпускаются один раз. Акции фонда закрытого типа свободно покупаются и продаются на бирже (Биржа FOREX - форекс, например) или внебиржевом рынке по цене, превышающей чистую номинальную стоимость активов.



Теперь, после того как были рассмотрены основные термины, можно понять, что для обычного предпренимателя все они имеют далеко не главное значение. Ведь все эти компании, фонды занимаются лишь тем, что играют на фондовом рынке. Мало кто из них хочет связываться с вложением денег в создаваемый с нуля бизнес. Инвестиционные компании и фонды как правило желают иметь дело с минимальным риском при вложении аккумулированных средств (их беспокоит вопрос КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ чтобы не было мучительно больно потом?). Поэтому начинающему предпринимателю лучше на время забыть об этой стороне инвестиций и пристальней посмотреть, например, в сторону венчурного капитала.



Венчурный капитал - это как правило долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные бумаги или организуемое предприятие с высокой или относительно высокой степенью риска, но с ожиданием чрезвычайно высокой прибыли.



Таким образом, легко убедится, что тема довольно обширная и интересная и при случае мы продолжим наше знакомство с ней.





