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Ключевая ставка Банка России (все изменения) 02.11.13 16:01


Ключевая ставка ЦБ РФ


Ключевая ставка Банка России с 30 октября 2017 года составляет - 8,25%. Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., то есть до 8,25% годовых. Данная ключевая ставка будет пока действовать с 30.10.2017 года до 15.12.2017 года, т.е. до даты очередного заседания Совета директоров Банка России.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 8,50% и действовала с 18 сентября 2017 года по 29 октября 2017 г., т.е. срок её действия составил немногим более одного месяца.

В течении 2015 - 2017 годов происходит постепенное и методичное снижение ключевой ставки, которая в ночь на 16 декабря 2014 года Банком России была установлена на рекордном уровне в 17,00% (с увеличением сразу на 6,50 пп.). Такое решение было принято на внеочередном Совете директоров Банка России, что было обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, установлено 15 декабря 2017 года.

Изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ с 2013 по 2017 годы



В таблице приводятся все изменения ключевой ставки Банка России, начиная с 13 сентября 2013 года:


Период действияКлючевая ставка, %Границы коридора ликвидности
(в процентных ставках,%)
с 30 октября 2017 года - по 15 декабря 2017 г.8,259,25 - 7,25
с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года8,509,50 - 7,50
с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года9,0010,00 - 8,00
с 02 мая 2017 г. - по 16 июня 2017 года9,2510,25 - 8,25
с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года9,7510,75 - 8,75
с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 г.10,0010,25 - 9,00
с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г10,5011,50 - 9,50
с 03 августа 2015 г. - по 13 июля 2016 г.11,0012,00 - 10,00
с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г.11,5012,50 - 10,50
с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г.12,5013,50 - 11,50
с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г.14,0015,00 - 13,00
с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г.15,0016,00 - 14,00
с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г.17,0018,00 - 16,00
с 12 декабря 2014 г.по 15 декабря 2014 г.10,5011,50 - 9,50
с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г.9,5010,50 - 8,50
с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г.8,009,00 - 7,00
с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г.7,508,50 - 6,50
с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г.7,008,00 - 6,00
с 13 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г.5,506,50 - 4,50


О Ключевой ставке ЦБ РФ


Ключевая ставка Банка России впервые официально была заявлена как основной инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.Банк России объявил ключевой ставкой денежно-кредитной политики процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя.

Ключевая ставка – это новое макроэкономическое понятие, которое является основным инструментом денежно - кредитной политики Банка России – оно было введено Советом директоров Банка России 13 сентября 2013 года. С этого же периода ставка рефинансирования стала иметь второстепенное значение и теперь указывается Банком России только справочно.

Ключевая ставка Банка России - это ставка, устанавливаемая Банком России в целях оказания прямого или опосредованного воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны, которое происходит через кредитование Банком России коммерческих банков. То-есть, с помощью ключевой ставки происходит воздействие на экономику, с целью достижения планируемого уровня инфляции.

Материал подготовлен на основании данных ЦБ РФ и обновлен 27 октября 2017 года.


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