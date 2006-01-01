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Статьи о российских организациях

Ипотечный кредит, кредит на жилье, кредиты на авто, взять кредит... Вариантов много, но вопрос всегда один: можно ли жить в кредит? 02.11.04 22:01


Кратко о сути статьи: Кредитование физических лиц, виды кредитования, коммерческие банки Росии...

Жить в кредит, для развитых стран – это нормально. Людям же, воспитывавшимся в течение 70 лет жить только на “заработную плату” и “от зарплаты до зарплаты”, еще сложно преодолевать психологический барьер страха и пользоваться различными кредитами банков для решения своих насущных проблем. Но ситуация начинает меняться.

Российские банки развиваются, расширяются и усовершенствуются. В зависимости от спроса, формируются и выходят на рынок различные виды банковских услуг (операций). Одна из главных услуг банков – размещение вкладов населения с целью получения доходов, то есть кредитование. Учитывая недостаточность средств у основной массы населения, а так же наличия растущих потребностей, кредитование физических лиц становится основным способом решения отдельных проблем и пользуется повышенным спросом. Анализ данных по запросам через сеть Интернета показывает, что в среднем за месяц, россияне интересуются банками около 2 млн. раз, задают вопросы “о кредитах вообще” свыше 0,5 млн. раз, а конкретные вопросы о различных кредитах физическим лицам – свыше 0, 4 млн. раз.

Кредит - это ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процентов. Население развитых стран давно и успешно пользуется кредитами для своих, как краткосрочных, так и долгосрочных, нужд. Правда, процентные ставки за кредит, там значительно ниже и менее болезненны для семейного бюджета.

Коммерческие Банки России наконец-то тоже начинают разворачиваться лицом к населению, совершенствуя систему кредитования и увеличивая разнообразие ссуд. Правда, ставки кредитования и сопутствующие оформлению кредита услуги банков еще очень велики, и составляют в среднем 25-50% от суммы получаемого кредита. Исходя из анализа, можно выделить наиболее популярный банк, это Сбербанк России - около 0,2 млн. запросов в месяц.

Объем выдачи кредитов физическим лицам за последние годы стремительно растет. Примерные виды кредитования:
  • на неотложные нужды,
  • на покупку машин (автокредитование, машина в кредит, кредит на автомобили, кредит на подержанные автомобили),
  • на покупку бытовой техники,
  • на покупку жилья (кредит на покупку квартиры, кредит на покупку дома, кредит для взноса на строительство квартиры),
  • экспресс кредиты на покупку товаров (через магазин),
  • ипотечные кредиты,
  • кредиты под заработную плату,
  • овердрафты,
  • кредитные карты и т.д.


Остается только выбирать банк и вид кредита. Не торопитесь оформить ссуду в первом же банке, а посетите несколько банков и выясните в каждом из них:
  1. условия выдачи кредита,
  2. возможную к получению на руки сумму кредита,
  3. процентную ставку и ее суммарный эквивалент за весь период кредитования,
  4. ваши будущие затраты, кроме процентов, по оформлению и сопровождению кредита.

Каждый гражданин, желающий получить кредит (ссуду), должен соответствовать общепринятым для всех банков требованиям:
  • постоянно проживать на территории, обслуживаемой банком (прописка по постоянному месту жительства),
  • иметь основное место работы на обслуживаемой банком территории (справка с места работы),
  • иметь непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее года,
  • не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам,
  • быть платежеспособным (расчет производится банком, исходя из документально подтвержденного дохода заявителя или его семьи).


Кредит (ссуда), как правило, не предоставляется следующим заявителям:
  • не работающим пенсионерам,
  • гражданам, находящимся под следствием,
  • гражданам, имеющим непогашенную судимость, в т.ч. осужденным условно.


Кредитами пользоваться можно, только каждый раз тщательно просчитывайте свою платежеспособность. А главное помните, что часто кредиты затягивают в финансовую кабалу и надолго.

Источник: Банкирша.ком


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