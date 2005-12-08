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Обзоры Ставки рефинансирования Центрального банка 08.12.05 06:01 С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается и на сайте Банка России не показывается, так как с 01.01.2016 года значение ставки рефинансирования Банком России приравнено к значению ключевой ставки на соответствующую дату. Ключевая ставка Банка России с 19 сентября 2016 года составляет - 10,00%. Срок действия этой ключевой ставки установлен с 19.09.2016 до 28 октября 2016 года (пока).



Последняя официально установленная Банком России ставка рефинансирования действовала с 14 сентября 2012 г. по 31 декабря 2015 г. и составляла 8,25% годовых, а предыдущая официальная ставка рефинансирования действовала с 26 декабря 2011 г. по 13 сентября 2012 г. и составляла 8,00% годовых.



Итак, с 14 сентября 2012 г по 31 декабря 2016 года действовала ставка рефинансирования в размере 8.25 %, которая была установлена Банком России по Указанию от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России". Решение о повышении ставки рефинансирования на 0,25 % было принято в связи с учетом оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации. 2012 год так и завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, которая в дальнейшем больше не менялась.



А с 01.01.2016 года ставка рефинансирования Банком России даже справочно уже не приводится, так как она теперь соответствует ключевой ставке. Совет Директоров Банка России 13 сентября 2013 года постановил, что в период с 13 сентября 2013 года по 1 января 2016 ставка рефинансирования будет скорректирована до уровня ключевой ставки. И уже начиная с 01.01.2016 года ставка рефинансирования даже справочно приводиться не будет, так как она теперь соответствует ключевой ставке.



В таблице приводятся все изменения ставки рефинансирования с 2011 по 2015 годам:





Период действия ставки рефинансирования % Нормативный документ ЦБ (основание введения очередного изменения)

14 сентября 2012 г. - 31 декабря 2015г. 8,25 Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"

26 декабря 2011 г. - 13 сентября 2012 г. 8,00 Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"





13 сентября 2013 года Совет директоров Банка России принял решение о реализации комплекса мер по совершенствованию инструментов системы денежно-кредитной политики в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, при котором основную роль будет играть Ключевая ставка, а ставка рефинансирования к 1 января 2016 года Банком России будет скорректирована до уровня ключевой ставки, а до указанной даты будет иметь второстепенное значение.





Ставки рефинансирования Центрального Банка России, начиная с 1992 по 2016 год годы можно посмотреть на сайте www.bankirsha.com в статье “Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня и за все годы (с 1992 по 2016 год)”.







