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Статьи о российских организациях

Рейтинг банков (коммерческие банки,сбербанк России) покажет самый любимый банк. 03.11.04 04:01


Рейтинг банков у населения. Сбербанк – это банк для народа?

Когда начинаешь задумываться о том, с каким банком надежнее всего работать по вкладу денежных средств (депозитов) или получению кредита (кредитов), то возникает вопрос: - «А что я знаю о банках? Об их финансовой устойчивости?» Оказывается – практически "ничего". Очень сложно ориентироваться, если ежеквартальные балансы для анализа недоступны (не предусмотрено законом), а годовые отчеты не достаточно прозрачны, да и не каждый клерк в банке, скажет вам, в какой газете и когда была публикация годового отчета. Получить от банка такую информацию в регионах вообще нереально. И Центральный банк России не достаточно освещает выполнение коммерческими банками основных показателей ликвидности и устойчивости. Отсюда рождается недоверие инвесторов и общества к банкам. Отдельные банки имеют неустойчивую репутацию и низкий рейтинг. Кстати, многие кредитные организации сами считают, что им просто незачем, да и опасно полностью открываться.

Мое мнение, что уровень раскрытия информации недостаточен, подтверждается и заключениями многих аналитиков. Средний показатель прозрачности по tор-30 составленный по активам 30 ведущих банков – 35% (доля параметров, по которым раскрывается информация к числу пунктов анкеты). В пятерку лидеров вошли Внешторгбанк (55%), банк «Возрождение» (55%), МДМ-банк и Транскредитбанк (51%), Сбербанк (46%). Для сравнения - средний показатель раскрытия информации в 10 крупнейших международных банках составляет 85%.(использованы материалы статьи Кирилла Гуманкова, Финанс № 46(136) 12-18.12.2005г.)

Если провести сравнительный анализ ряда показателей деятельности банков за первое полугодие 2005 года, то в первую пятерку лидеров войдут в основном Внешторгбанк, Сбербанк России (Сберегательный банк) и Газпромбанк. Так, например:

  • «валюта баланса»

    • №№Коммерческий банкВалюта баланса
    1.Внешэкономбанк4894376798
    2.Сбербанк России4562711784
    3.Внешторгбанк602721876
    4.Газпромбанк434449808
    5.Альфабанк374945441

  • «собственный капитал»

    • №№Коммерческий банк«Собственный капитал»
    1.Сбербанк России222098521
    2.Внешторгбанк74769302
    3.Газпромбанк36920881
    4.Международный промышленный банк26130023
    5.Альфабанк24982661

  • «прибыль»

    • №№Коммерческие банкиприбыль
    1.Сбербанк России69543169
    2.Внешторгбанк12053417
    3.Газпромбанк11076237
    4.Ситибанк6550476
    5.Русский стандарт6014423

  • «депозиты (вклады) физических лиц»

    • №№Коммерческий банкВклады физических лиц
    1.Сбербанк России1308291231
    2.Внешторгбанк71694278
    3.Банк Москвы49844113
    4.Газпромбанк37267244
    5.Росбанк36457515


    По привлечению денежных средств населения в депозиты устойчивое лидерство за Сбербанком. Размер депозитов Сбербанка двукратно превышает размеры депозитов остальных крупных банков России, на что влияют и субъективные факторы.
    Субъективными факторами высокого рейтинга Сбербанка являются:
    1. длительная работа на банковском рынке,
    2. разветвленная филиальная сеть,
    3. наличие средств Центрального Банка России в уставном капитале,
    4. взятие Банком России ответственности по обязательствам вкладчиков Сбербанка.

    Анализ данных по запросам одной из крупнейших поисковых систем Рунета показывает, что интерес россиян к банкам в среднем за месяц в запросах выглядит так:
    • Банк (банки, банки России, коммерческие банки) - около 2 млн. запр.
    • Сбербанк России (Сбербанк, Сберегательный банк) - около 220 тыс.
    • Русский Стандарт (банк русский стандарт, банк стандарт) –112 тыс.
    • Банки Москвы – 76 тыс. запросов
    • Внешторгбанк – 47 тыс. запросов
    • Уралсиб – 41 тыс.

    Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что популярностью у населения России продолжает пользоваться Сберегательный банк, входящий в пятерку лидеров, рейтинг которого высок.

    Источник: Банкирша.ком


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