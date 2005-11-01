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Краткосрочный кредит "до получки" 01.11.05 09:00
Кредит – овердрафт. Особый вид кредитования физических лиц.
Этот загадочный кредит – овердрафт, можно отнести к разряду палочки-выручалочки, позволяющей перехватывать деньги на короткие сроки, не прибегая к средствам родственников и друзей. Мне всегда импонировал банковский овердрафт, так как это удобно и экономично.
Так что же такое овердрафт? И что включает в себя понятие – “овердрафт для физических лиц”?
Овердрафт, это кредит, который выдается банком для пополнения личного банковского счета физического лица. Кредит - овердрафт в течение всего периода кредитования может многократно возобновляться. Особенность овердрафта, это погашение кредита не менее одного раза в месяц и начисление процентов только на фактическую задолженность по кредиту.
Понятие овердрафт - это форма краткосрочного кредитования, по которой предоставление кредита осуществляется путем списания средств по счету физического лица (сверх остатка на счете) в результате чего образуется дебетовое сальдо. Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - овердрафт. Дебетовое сальдо по текущему счету клиентов допускается только при оформленном в установленном порядке кредите овердрафт, и только в пределах установленного Банком лимита овердрафта.
Не каждому человеку понятна банковская терминология, и особенно по кредиту - овердрафту. Поэтому, чтобы понять принцип работы кредита овердрафт, попробую это объяснить на простых действиях. Представьте себе, что:
Когда тратятся кредитные деньги – свободный лимит овердрафта уменьшается, когда на счет зачисляются деньги, то лимит овердрафта высвобождается и восстанавливается. Банки не требуют в обязательном порядке сразу осваивать весь лимит овердрафта, и держать его занятым в течение всего месяца или года. Кредит осваивается по мере необходимости и при первой же возможности погашается. Это значительно экономит расходы на оплату процентов по кредиту-овердрафту.
Кредит - овердрафт, как правило, предоставляется физическим лицам, открывшим в банке личный банковский счет, который привязан к дебетовой пластиковой карте или кредитной карте овердрафт. Кредитная карта овердрафт, значительно упрощает порядок освоения лимита овердрафт.
Кредитная карта овердрафт может оформляться:
Порядок оформления овердрафта в каждом банке устанавливается свой. Поэтому, приведу примерный перечень документов на получение кредита (овердрафта):
Так, например, чтобы оформить кредит - овердрафт Альфа-Банка, от клиента требуется только два документа: паспорт и второй (по выбору клиента) документ, подтверждающий личность. Заполняете небольшую анкету, и все! Кредит почти ваш! Осталось получить решение кредитного комитета Альфа-Банка, которое, если верить рекламе банка, выдается в течение нескольких дней! Заманчиво! Хотя, в принципе, это обещают большинство банков страны.
А в Муниципальном Комчатпрофитбанке, для оформления кредита-овердрафта вообще требуется только паспорт и заявление клиента.
Кредит (овердрафт), как правило, выдается клиентам банка, соответствующим следующим требованиям:
Величина кредита - овердрафт для каждого клиента рассматривается и устанавливается банками индивидуально, исходя из среднемесячной зарплаты клиента и применяемой банком методики расчета лимита овердрафта. Отдельные банки устанавливают ограничения по максимальному лимиту овердрафта на одного заемщика. Приведу примеры по установлению максимального лимита овердрафт:
Диапазон по величине процентной ставки на овердрафт широкий. Кроме того, многие банки взимают различные проценты и суммы за сопутствующие кредиту услуги (оформление кредитной карты, ведение ссудного счета, сопровождение кредита, получение наличных денег и т.д.)
Приведу два примера. Так, Росбанком установлена процентная ставка за кредит (овердрафт), в 24 % (в рублях) и 18 % (в валюте). Но это не все затраты! Росбанк ежемесячно взимает 30 рублей или 2 доллара за ведение ссудного счета и 1 % от суммы ссуды как плату за ведение операций по ссудному счету. Кроме этого, вы обязательно заплатите за снятие средств наличными через банкоматы и возможно за изготовление кредитной карты овердрафт. Для регионов, где функционируют филиалы Росбанка, процентные ставки и сопутствующие услуги устанавливаются с учетом региональных особенностей.
А процентная ставка за кредит (овердрафт) Муниципального Камчатпрофитбанка установлена на отметке 29,2 %. При такой высокой ставке по овердрафту, стоимость сопутствующих услуг банк не афиширует.
Оформив овердрафт, необходимо заботится о регулярном внесении или поступлении денег на свой текущий счет для ежемесячного погашения дебетового сальдо в соответствии с условиями договора. Так, например, по овердрафту, который предоставляет владельцам текущих счетов Альфа-Банк, погашение задолженности нужно производить в течение 30 дней с момента предоставления кредита. После этого вы снова можете пользоваться средствами в пределах кредитного лимита овердрафт. Если данное условие не выполняется, то о дальнейшем кредитовании можете не мечтать.
Особенности овердрафта для физических лиц следующие:
Проблемы овердрафта, возникающие в период кредитования:
Эти проблемы овердрафта приводят к следующему: применению банком штрафных санкций, снижению лимита овердрафта или полному прекращению кредитования.
Источник: Банкриша.ком
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