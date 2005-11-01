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Статьи о российских организациях

Краткосрочный кредит "до получки" 01.11.05 09:00


Кредит – овердрафт. Особый вид кредитования физических лиц.

Этот загадочный кредит – овердрафт, можно отнести к разряду палочки-выручалочки, позволяющей перехватывать деньги на короткие сроки, не прибегая к средствам родственников и друзей. Мне всегда импонировал банковский овердрафт, так как это удобно и экономично.

Так что же такое овердрафт? И что включает в себя понятие – “овердрафт для физических лиц”?

Овердрафт, это кредит, который выдается банком для пополнения личного банковского счета физического лица. Кредит - овердрафт в течение всего периода кредитования может многократно возобновляться. Особенность овердрафта, это погашение кредита не менее одного раза в месяц и начисление процентов только на фактическую задолженность по кредиту.

Понятие овердрафт - это форма краткосрочного кредитования, по которой предоставление кредита осуществляется путем списания средств по счету физического лица (сверх остатка на счете) в результате чего образуется дебетовое сальдо. Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - овердрафт. Дебетовое сальдо по текущему счету клиентов допускается только при оформленном в установленном порядке кредите овердрафт, и только в пределах установленного Банком лимита овердрафта.

Не каждому человеку понятна банковская терминология, и особенно по кредиту - овердрафту. Поэтому, чтобы понять принцип работы кредита овердрафт, попробую это объяснить на простых действиях. Представьте себе, что:

  • Вы идете в банк и открываете себе депозитный счет (зарплатный, до востребования) для того, чтобы ваша организация могла перечислять Вам заработную плату на этот счет.
  • Принцип работы такого счета известен - вносится первоначальный взнос, а дальше можно счет пополнять неограниченное количество раз, перечисляя на него деньги, и можно неограниченное количество раз деньги снимать.
  • Такой счет работает в пределах имеющегося остатка денег, то - есть тогда, когда на нем есть внесенные Вами или Вашей организацией деньги.
  • Для удобства, Вам выдается пластиковая карточка, чтобы можно было снимать деньги через банкоматы – получается личный банковский лицевой счет, привязанный к пластиковой карточке.
  • Если у Вас периодически появляются непредвиденные расходы или крупные покупки, то остатка денег на счете до следующего перечисления зарплаты может не хватить.
  • Тогда можно посетить банк и оформить кредит-овердрафт сроком на год. Этот кредит будет привязан к Вашему личному счету и пластиковой карточке.
  • Исходя из Вашей заработной платы, банк установит Вам сумму, в пределах которой можно занимать у банка, при необходимости, деньги. Эта операция - установление лимита – овердрафт.
  • И дальше, если на Вашем личном счете в банке закончились Ваши деньги, то дальше Вы пользуетесь кредитными деньгами банка, но только в пределах суммы установленного Вам лимита - овердрафт.
  • Заемные средства учитываются на Вашем - же счете, но как - бы, с минусом. Это - дебетовое сальдо (долг банку) и называется кредитом - овердрафтом.
  • При очередном поступлении заработной платы, дебетовое сальдо (минусовый остаток по счету) списывается банком в первую очередь, а оставшиеся деньги зачисляются на Ваш лицевой счет.
  • Занимать деньги у банка можно любыми суммами, неограниченное количество раз, но только в пределах установленного лимита овердрафт. И так по кругу.

Когда тратятся кредитные деньги – свободный лимит овердрафта уменьшается, когда на счет зачисляются деньги, то лимит овердрафта высвобождается и восстанавливается. Банки не требуют в обязательном порядке сразу осваивать весь лимит овердрафта, и держать его занятым в течение всего месяца или года. Кредит осваивается по мере необходимости и при первой же возможности погашается. Это значительно экономит расходы на оплату процентов по кредиту-овердрафту.

Кредит - овердрафт, как правило, предоставляется физическим лицам, открывшим в банке личный банковский счет, который привязан к дебетовой пластиковой карте или кредитной карте овердрафт. Кредитная карта овердрафт, значительно упрощает порядок освоения лимита овердрафт.

Кредитная карта овердрафт может оформляться:

  • сотрудникам корпоративных клиентов банка, получающим зарплату на личный банковский счет, привязанный к пластиковой карточке. Здесь корпоративный клиент выступает как бы гарантом по кредиту (овердрафту) своих работников.
  • вкладчикам банка. В некоторых банках, таких как, например, Промсвязьбанк, есть даже виды вкладов с одновременным оформлением кредитной карты овердрафт. Ведь как удобно, при появлении непредвиденной потребности в коротких деньгах, не расторгать договор на депозит, а воспользоваться кратковременным банковским овердрафтом, и не потерять проценты по депозиту.

Порядок оформления овердрафта в каждом банке устанавливается свой. Поэтому, приведу примерный перечень документов на получение кредита (овердрафта):

  • заявка на кредит овердрафт,
  • анкета ссудополучателя (заполняется на стандартных бланках банков)
  • паспорт Гражданина РФ
  • еще один документ, удостоверяющий личность. На выбор: заграничный паспорт, водительское удостоверение, ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда, полис (карта) обязательного медицинского страхования.
  • документ, подтверждающий наличие дохода клиента (несколько месяцев). Отдельные банки такой документ не требуют.

Так, например, чтобы оформить кредит - овердрафт Альфа-Банка, от клиента требуется только два документа: паспорт и второй (по выбору клиента) документ, подтверждающий личность. Заполняете небольшую анкету, и все! Кредит почти ваш! Осталось получить решение кредитного комитета Альфа-Банка, которое, если верить рекламе банка, выдается в течение нескольких дней! Заманчиво! Хотя, в принципе, это обещают большинство банков страны.

А в Муниципальном Комчатпрофитбанке, для оформления кредита-овердрафта вообще требуется только паспорт и заявление клиента.

Кредит (овердрафт), как правило, выдается клиентам банка, соответствующим следующим требованиям:

  • имеющим постоянную прописку и проживающим на территории, обслуживаемой выбранным банком,
  • имеющим основное место работы на территории, обслуживаемой банком,
  • имеющим непрерывный трудовой стаж (срок устанавливается банком)
  • не имеющим просроченной ссудной задолженности перед банком.

Величина кредита - овердрафт для каждого клиента рассматривается и устанавливается банками индивидуально, исходя из среднемесячной зарплаты клиента и применяемой банком методики расчета лимита овердрафта. Отдельные банки устанавливают ограничения по максимальному лимиту овердрафта на одного заемщика. Приведу примеры по установлению максимального лимита овердрафт:

  1. Росбанк     - от 3 000 до 90 000 руб.; от 100 до 3 000 $ или Евро;
  2. Муниципальный Камчатпрофитбанк – 50 000 руб.
  3. Банк “Центр–Инвест” – 50% от средней зарплаты
  4. Альфа–Банк - 30% от ежемесячного дохода клиента.

Диапазон по величине процентной ставки на овердрафт широкий. Кроме того, многие банки взимают различные проценты и суммы за сопутствующие кредиту услуги (оформление кредитной карты, ведение ссудного счета, сопровождение кредита, получение наличных денег и т.д.)

Приведу два примера. Так, Росбанком установлена процентная ставка за кредит (овердрафт), в 24 % (в рублях) и 18 % (в валюте). Но это не все затраты! Росбанк ежемесячно взимает 30 рублей или 2 доллара за ведение ссудного счета и 1 % от суммы ссуды как плату за ведение операций по ссудному счету. Кроме этого, вы обязательно заплатите за снятие средств наличными через банкоматы и возможно за изготовление кредитной карты овердрафт. Для регионов, где функционируют филиалы Росбанка, процентные ставки и сопутствующие услуги устанавливаются с учетом региональных особенностей.

А процентная ставка за кредит (овердрафт) Муниципального Камчатпрофитбанка установлена на отметке 29,2 %. При такой высокой ставке по овердрафту, стоимость сопутствующих услуг банк не афиширует.

Оформив овердрафт, необходимо заботится о регулярном внесении или поступлении денег на свой текущий счет для ежемесячного погашения дебетового сальдо в соответствии с условиями договора. Так, например, по овердрафту, который предоставляет владельцам текущих счетов Альфа-Банк, погашение задолженности нужно производить в течение 30 дней с момента предоставления кредита. После этого вы снова можете пользоваться средствами в пределах кредитного лимита овердрафт. Если данное условие не выполняется, то о дальнейшем кредитовании можете не мечтать.

Особенности овердрафта для физических лиц следующие:

  • заемщик не менее одного раза в календарный месяц должен погашать имеющуюся задолженность по кредиту – овердрафту, в пределах размера, оговоренного кредитным договором. Чаще всего – это полное погашение кредита на один день,
  • начисление процентов производится на фактическую задолженность по кредиту,
  • снятие средств можно осуществлять по мере необходимости (многократно) любыми требующимися суммами, но в пределах лимита овердрафт.
  • Погашение кредита производится автоматически при зачислении на счет зарплаты или любых других средств.

Проблемы овердрафта, возникающие в период кредитования:

  • задержка перечисления заработной платы работодателями, и как следствие непогашение кредита (овердрафта) в установленный договором период.
  • отсутствие своевременного ходатайства ссудополучателя на пересмотр лимита овердрафта в сторону уменьшения, в связи с ожидаемым снижением доходов, и как следствие – невозможность погашения всей суммы кредита (овердрафта).
  • отсутствие опыта по концентрации средств на счете к определенной договором дате, с целью погашения задолженности по овердрафту (один раз в месяц).

Эти проблемы овердрафта приводят к следующему: применению банком штрафных санкций, снижению лимита овердрафта или полному прекращению кредитования.

Источник: Банкриша.ком


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