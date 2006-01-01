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Блог Непредвиденный казус с дизайном новой банкноты 08.12.05 07:01

Что на это скажет Китай?



По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России 31 июля 2006 года выпущена в обращение новая банкнота Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей. Рисунок новых банкнот, это тематический сюжет из так называемой "городской серии" и посвящен городу Хабаровску. На лицевой стороне новой банкноты в 5000 руб. изображен памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Муравьеву-Амурскому, установленный в Хабаровске в конце XIX века. На оборотную сторону новой банкноты помещено изображение моста через р. Амур в Хабаровске.



При введении банкнот нового дизайна, применены меры по повышению уровня защиты от подделок. Для чего на новой банкноте использованы водяные знаки, микроперфорация, цветопеременная краска и муар, скрытое изображение, а также ныряющая защитная нить с оборотной стороны. Практически все защитные признаки новой банкноты стали многоуровневыми, что, будет создавать серьезный барьер для фальшивомонетчиков.



Однако, утверждая в 2005 году дизайн на новые банкноты, Центральный банк Российской Федерации упустил из поля зрения территориальные изменения Хабаровского края. Так по сообщению в газете "Время новостей" констатировалось, что: “ жителям Хабаровска рисунок новых банкнот в 5000 рублей наверняка понравится, но такой выбор может вызвать недовольство у соседей. С лицевой стороной новой купюры, на которой изображен памятник Муравьеву-Амурскому, установленный в Хабаровске в конце XIX века все в порядке, а вот с оборотной стороной получилось не все корректно. Основным рисунком оборотной стороны банкноты является изображение моста через реку Амур в Хабаровске. При желании помимо этого моста, соединяющего Хабаровский край и Еврейскую автономную область, можно разглядеть и китайскую территорию. Слева на купюре, уже после защитной нити, "пролегают" острова Большой Уссурийский и Тарабаров, часть которых к 2005 году уже отошла КНР. Эти острова давно считались спорными. Китайцы их обозначали на своих картах как территорию КНР, а в России, в свою очередь, считали их своими. В 1991 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Китаем, и границу провели по фарватеру Амура”.



Заметка подготовлена для тех, кого интересуют: новые банкноты, введение банкнот нового дизайна, рисунок новых банкнот.







