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Блог Какова бывает цена кредита 08.12.05 06:01

О том как банки "не договаривают" о реальной стоимости своих услуг...



Какова цена кредита? Когда требуются дополнительные деньги – люди идут в банк за кредитом. Просчитав затраты на выплату процентной ставки, сопоставляют ее со своими доходами и довольные оформляют кредит. А консультанты банков, без настоятельной просьбы клиента, о реальной цене кредита много не распространяются или скромно умалчивают. Отдельные дополнительные затраты, входящие в цену кредита возможно будут озвучены, но не все. Обо всех дополнительных затратах, сопутствующих кредитованию и увеличивающих цену кредита, вы узнаете уже в момент получения кредита наличными деньгами, а остальные – в процессе кредитования или при погашении процентов за первый месяц кредитования.

Итак, если не проявлять настойчивость при консультации, то реальная цена кредита будет установлена только тогда, когда кредит в банке уже оформлен. На одном из форумов мне довелось прочитать рассказ Сергея Губанова о том, как он оформил кредит в Банке “Балтийский”, и какова получилась цена кредита. Кредит на потребительские нужды банка “Балтийский” можно оформить без предъявления справки о доходах, без поручителей, всего за один день, просто по паспорту, в сумме до 30'000 рублей на 12 месяцев, причем даже на пластиковую карточку Visa Electron перечислят. Цитирую Сергея Губанова: “ Я не нашел больше ни одного другого банка, кроме Балтийского, который бы так делал. Другие требуют справку о доходах, поручителей, либо предоставляют овердрафт только по своим собственным зарплатным пластиковым картам. Ко всему прочему Балтийский банк за кредит берет всего лишь 19 (девятнадцать!!!) процентов плюс некий небольшой комиссионный сбор”.



Какова же реальная цена банковского кредита получилась в итоге? Цитирую дальше Сергея Губанова: “Предложение, на первый взгляд, выглядит очень заманчиво. Исходя из 19 процентов годовых, прикинул, сколько будут составлять ежемесячные (равновеликие) выплаты (для суммы в 30'000 руб.) - получил 2'764.70 рублей/месяц. Вчера пришел в банк и там выяснилось, что в результате всяких комиссионных сборов размер ежемесячной выплаты (для суммы в 30'000 руб.) составляет 3'200 рублей/месяц. Сравните 2'764.70 рублей/месяц и 3'200.00 рублей/месяц в течении 12 месяцев, разницу уже видно невооруженным взглядом. А теперь держитесь. Если пересчитать сумму 3'200.00 рублей/месяц обратно в проценты, т.е. сколько же реально банковских годовых процентов стоит этот кредит вместо рекламируемых 19%, оказывается — 48.222% годовых! Рекламируют 19%, а фактически берут 48.222%!”



Понять возмущение С.Губанова можно, но думаю, что процентная ставка в 48 % - еще не самая высокая цена банковского кредита со всеми сопутствующими затратами. Поэтому, прежде чем оформлять кредит, получите ответ на вопросы, сколько банк берет:

за оформление кредита,



открытие ссудного счета,



за наличные через банкомат,



ежемесячная комиссия за обслуживание (сопровождение) кредита или ссудного счета,



плата за ежемесячное и годовое обслуживание пластиковой карты,



стоимость пластиковой карты,



ежемесячная комиссия по страхованию клиентов и т.д.



Учитывая вышеизложенное, рекомендую всем, кто принял решение оформить кредит, требовать от работников банков раскладки всех расходов для составления расчета реальной цены кредита. Тогда ваш выбор станет осознанным и Вам удастся избежать лишних расходов.



Заметка подготовлена для тех, кого интересуют вопросы: цена кредита, реальная цена кредита, цена банковского кредита.







