ПОИCК Реклама

Статьи о российских организациях Статья о... Ипотеке... Ипотечном кредите... Залоге недвижимости... Ссуде... Долгосрочной ссуде... И конечно коммерческих банках. 02.11.04 16:02

Ипотека – панацея или миф?



Давно канули в лета те времена, когда нашу жилищную проблему решало государство, в основном, за счет бюджетных средств и фондов предприятий. Времена изменились – был утрачен уникальный опыт стоительства жилья, уничтожена мощная строительная индустрия, государство самоустранилось. Сегодня примерно каждая 4-5 семья нуждается в улучшении жилищных условий или не имеет таковых вообще. При заработной плате на среднестатистическую семью в 15-20 т.р. приобретение своего жилья отодвигается на десятилетие или вообще недоступно. Выход один – ипотечный кредит. Но это будет возможно только если государство действительно возьмет на себя обязательства оказывать населению мощную финансовую поддержку и различные механизмы льготирования. Так что же такое ипотека?



Ипотека - это ссуда, выдаваемая под залог недвижимости, когда залог, служащий основанием этой ссуды, не передается кредитору (коммерческие банки, банки ипотечного кредита, федеральное или региональное правительство), а остается в руках должника. На заложенное по такой ссуде имущество налагается запрещение на продажу до полного погашения ссуды и всех процентов.



Ипотечный кредит – это долгосрочные ссуды под залог следующей недвижимости: земли;

производственных помещений с землей;

жилых зданий с землей;

квартир.

Список основных документов, предоставляемых в банк при залоге недвижимости: свидетельство о праве собственности;

правоустанавливающий документ – документ, на основании которого возникло право собственности ( договор купли-продажи , мены, дарения, документ о приватизации, протокол продажи строения с публичных торгов, для вновь введенных – акт об отводе земельного участка и акт ввода в эксплуатацию);

, мены, дарения, документ о приватизации, протокол продажи строения с публичных торгов, для вновь введенных – акт об отводе земельного участка и акт ввода в эксплуатацию); поэтажный план здания и технический паспорт ;

и ; документ, подтверждающий право использования земельного участка: свидетельство о праве собственности (свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования, договор аренды );

(свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования, ); план земельного участка с кадастровым номером;

с кадастровым номером; при аренде земельного участка необходим решение местного земельного управления на залог прав аренды

постановление местной администрации на основании которых выдано свидетельство о праве собственности или заключен договор аренды;

справка об уплате налога на имущество, документ об отсутствии задолженности по уплате земельного налога (аренды);

справка Центра технической инвентаризации о стоимости объекта недвижимости;

для физического лица-залогодателя: если предмет залога является совместной собственностью – нотариально заверенное согласие супруга на залог (ст.35 Семейного кодекса).

Это только основополагающая часть требуемых документов по залогу. Каждый ”Ипотечный” банк имеет утвержденные Методические указания по работе с залогами при оформлении кредита и может запросить какие-либо дополнительные документы, предусмотренные этими указаниями. И еще не факт, что банк удовлетворит предоставленный вами вид залога или его юридическое оформление.



Сколько же проблем стоит на пути к получению кредита! Так: не все коммерческие банки принимают в залог недвижимость;

не все выдают целевые долгосрочные кредиты на покупку жилья

не все принимают в залог единственное ваше жилье, в котором вы прописаны;

залоговая стоимость недвижимости, установленная банком, может оказаться недостаточной для компенсации банку всех расходов.

Все затраты, связанные с получением кредита (обследование залога, анализ вашего финансового состояния, получение справок, открытие ссудного счета, обналичивание денежных средств и т.д.), а также высокие проценты обойдутся вам за весь период кредитования в сумму, почти равную самой ссуде. Вы готовы к таким затратам? Итак, получение классического кредита под ипотеку в просто выбранном вами банке скорее миф. И особенно для тех, у кого нет недвижимого имущества.



Тем не менее, не все так плохо. Государство разработало и начинает внедрять программы строительства “доступного” жилья, для чего производятся инвестиции из бюджетов федерального и регионального уровней. Коммерческий банк, с которым заключено соглашение по участию в программах, получает компенсацию части процентов за счет бюджетов, в залог принимается будущее жилье. Но на сегодня этот вариант ипотечного кредитования распространён в недостаточном объёме.



Однако семьям с ежемесячным доходом ниже 10 т.р. (особенно молодым) квартира стоимостью более одного миллиона рублей (при ожидаемом росте коммунальных платежей и налогов) продолжает оставаться недоступной даже по ипотеке с участием государства.



Источник: Банкирша.ком





